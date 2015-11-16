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WPR - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Dark Han
Обычный WPR (Williams’ Percent Range) с возможностью выбора типа цены Close, High, Low для расчета.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 5.12.2011.
Рис.1. Индикатор WPR
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