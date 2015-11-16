Реальный автор:

Dark Han

Обычный WPR (Williams’ Percent Range) с возможностью выбора типа цены Close, High, Low для расчета.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 5.12.2011.

Рис.1. Индикатор WPR