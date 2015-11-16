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Индикаторы

WPR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3556
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Dark Han

Обычный WPR (Williams’ Percent Range) с возможностью выбора типа цены Close, High, Low для расчета.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 5.12.2011.

Рис.1. Индикатор WPR

Рис.1. Индикатор WPR

VR System Test MT5 VR System Test MT5

Скрипт тестирует компьютер в 45 тестах на производительность. Возможно сравнивать производительность VPS/VDS серверов.

JMA_StDev JMA_StDev

Адаптивная скользящая средняя JMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

WPR3 WPR3

Три однопериодных осциллятора WPR (Williams’ Percent Range), построенных по Close, High и Low в одном окне.

WPRCandle WPRCandle

Индикатор WPR (Williams’ Percent Range) в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом WPR соответствующих ценовых таймсерий.