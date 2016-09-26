und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Background_JMACandle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Indikator, der die Kerzen des JMACandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.
Je nach der Richtung der Kerze wird der Körper der Kerze dunkelblau oder rot und die Schatten - blau oder rosa.
Der Indikator benötigt die kompilierten Indikatordateien JMACandle.mq5 und JMA.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Background_JMACandle_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14188
JMA (Adaptive Moving Average) mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke durch farbige Punkte basierend auf dem Algorithmus der Standardabweichung.JMACandle
Der JMA Indikator realisiert als Folge von Kerzen.