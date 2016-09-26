CodeBaseKategorien
Indikatoren

Background_JMACandle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
699
(19)
Ein Indikator, der die Kerzen des JMACandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.

Je nach der Richtung der Kerze wird der Körper der Kerze dunkelblau oder rot und die Schatten - blau oder rosa.

Der Indikator benötigt die kompilierten Indikatordateien JMACandle.mq5 und JMA.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Background_JMACandle_HTF Indikator

JMA_StDev JMA_StDev

JMA (Adaptive Moving Average) mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke durch farbige Punkte basierend auf dem Algorithmus der Standardabweichung.

JMACandle JMACandle

Der JMA Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

WPR WPR

Ein gewöhnlicher WPR (Williams’ Percent Range) mit der Option, Preistyp Close, High bzw. Low für die Berechnung auszuwählen.

WPR3 WPR3

Drei WPR (Williams’ Percent Range) Oszillatoren von derselben Periode basierend auf Close, High und Low in einem Fenster.