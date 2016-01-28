CodeBaseSeções
Background_JMACandle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
O indicador desenha velas do indicador JMACandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.

Dependendo da direção da vela, seu corpo é pintado em azul ou vermelho, as sombras são pintadas em azul claro ou rosa.

Coloque os arquivos dos indicadores compilados JMACandle.mq5 e JMA.mq5 em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig.1. O indicador Background_JMACandle_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14188

JMA_StDev JMA_StDev

A média móvel adaptativa JMA com uma indicação adicional da intensidade da tendência usando pontos coloridos com base no algoritmo de desvio padrão.

JMACandle JMACandle

O indicador JMA implementado como uma sequência de velas.

WPR WPR

Um WPR usual (Faixa Percentual de Williams), com a opção de selecionar os tipos de preço de fechamento, máxima e mínima para cálculo.

WPR3 WPR3

Três osciladores WPR (Faixa Percentual de Williams) de mesmo tempo gráfico, com base em fechamento, máxima e mínima em uma única janela.