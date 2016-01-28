Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Background_JMACandle_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador desenha velas do indicador JMACandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.
Dependendo da direção da vela, seu corpo é pintado em azul ou vermelho, as sombras são pintadas em azul claro ou rosa.
Coloque os arquivos dos indicadores compilados JMACandle.mq5 e JMA.mq5 em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Fig.1. O indicador Background_JMACandle_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14188
JMA_StDev
A média móvel adaptativa JMA com uma indicação adicional da intensidade da tendência usando pontos coloridos com base no algoritmo de desvio padrão.JMACandle
O indicador JMA implementado como uma sequência de velas.