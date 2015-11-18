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Background_JMACandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, рисующий свечки индикатора JMACandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается синий или красный цвета, а тени окрашиваются в голубой или розовый цвета соответственно.
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированных файлов индикаторов JMACandle.mq5 и JMA.mq5.
Рис.1. Индикатор Background_JMACandle_HTF
Канал, образованный двумя средними, построенными на усреднениях High и Low таймсерий. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом.FP_HTF
Индикатор FP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор geTrendOsc с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.JMACandleSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов JMA, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.