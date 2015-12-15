请观看如何免费下载自动交易
MomentumCandleSign - MetaTrader 5脚本
一款信号量指标, 使用两条动量指标, 基于价格序列的开盘价和收盘价。当这些指标的信号变化有差异时信号产生, 即完全遵照 MomentumCandle 指标填充颜色的变化。
图例.1. MomentumCandleSign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14184
