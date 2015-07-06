CodeBaseSecciones
MomentumCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador Momentum en forma de vela.

Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo Momentum de las series temporales de precio correspondientes. En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Fig. 1. Indicador MomentumCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12818

