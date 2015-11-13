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MomentumCandleSign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов Momentum, построенных на Open и Close значениях ценового ряда. Сигналы возникают, когда разница между этими индикаторами меняет знак, то есть в полном соответствии с изменением окраски индикатора MomentumCandle.
Рис.1. Индикатор MomentumCandleSign
CCICandleSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов CCI, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.OsMACandleSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов OsMA, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.