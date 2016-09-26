Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MomentumCandleSign - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 809
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Semaphor-Indikator, der zwei Momentum Indikatoren verwendet. Die Momentum Indikatoren basieren auf den Open und Close einer Preisreihe Werten. Die Signale entstehen, wenn die Differenz zwischen diesen Indikatoren das Zeichen ändert. D.h. in Übereinstimmung mit der Farbänderung des MomentumCandle Indikators.
Abb.1. Der MomentumCandleSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14184
CCICandleSign
Ein Semaphor-Indikator, der zwei CCI Indikatoren verwendet. Die CCI Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.OsMACandleSign
Ein Semaphor-Indikator, der zwei OsMA Indikatoren verwendet. Die OsMA Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.