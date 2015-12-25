コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MomentumCandleSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

価格列のOpenとClose値をベースにした、Momentumの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。これらのインディケータ間の差が指標を変える時、シグナルが発生します。つまり、インディケータMomentumCandleの色の変化に完全に相応します。

図1. インディケータ MomentumCandleSign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14184

CCICandleSign CCICandleSign

価格列のOpenとClose値をベースにした、CCIの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。

OsMACandleSign OsMACandleSign

価格列のOpenとClose値をベースにした、OsMAの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。

JMA_HTF JMA_HTF

インディケータ JMAは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

JMACandle JMACandle

ローソクタイプのインディケータ　JMA