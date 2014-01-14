CodeBaseSeções
Indicadores

ytg_MA_TF - indicador para MetaTrader 5

Iurii Tokman | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1552
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O real autor:

ytg.com.ua

Média Móvel com a capacidade de escolher a exibição dos resultados de testes em outros timeframes.

Parâetros do indicador

  • TimeFrame - valor do período, 0 é valor para o timeframe atual.
  • Period_MA - O período para o cálculo da Média Móvel.
  • Method - O método de cálculo da média. (Média simples, média exponencial, média ponderados e média suavizada.)
  • Applied - preço usado. (Fechamento do preço, Abertura do preço, Máxima do preço para o período, od, Mínima do preço para o período,Preço Médio(high+low)/2, Preço tipíco (high+low+close)/3, média ponderada do preço(high+low+close+close)/4)

Indicador Forex ytg_MA_TF.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1418

