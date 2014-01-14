Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ytg_MA_TF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1552
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O real autor:
Média Móvel com a capacidade de escolher a exibição dos resultados de testes em outros timeframes.
Parâetros do indicador
- TimeFrame - valor do período, 0 é valor para o timeframe atual.
- Period_MA - O período para o cálculo da Média Móvel.
- Method - O método de cálculo da média. (Média simples, média exponencial, média ponderados e média suavizada.)
- Applied - preço usado. (Fechamento do preço, Abertura do preço, Máxima do preço para o período, od, Mínima do preço para o período,Preço Médio(high+low)/2, Preço tipíco (high+low+close)/3, média ponderada do preço(high+low+close+close)/4)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1418
