喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
可以选择其他时段测试结果的移动平均.
指标参数
- TimeFrame - 时段值, 0 表示当前时段.
- Period_MA - 计算移动平均的周期数.
- Method - 平均方法.(简单平均, 指数平均, 线性权重平均.)
- Applied - 应用价格类型. (收盘价, 开盘价, 最高价, 最低价, 中间价(high+low)/2, 典型价格 (high+low+close)/3, 权重平均价格 (high+low+close+close)/4 )
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1418
