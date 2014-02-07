代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ytg_MA_TF - MetaTrader 5脚本

Iurii Tokman | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1492
等级:
(26)
已发布:
已更新:
ytg_ma_tf.mq5 (6.71 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

ytg.com.ua

可以选择其他时段测试结果的移动平均.

指标参数

  • TimeFrame - 时段值, 0 表示当前时段.
  • Period_MA - 计算移动平均的周期数.
  • Method - 平均方法.(简单平均, 指数平均, 线性权重平均.)
  • Applied - 应用价格类型. (收盘价, 开盘价, 最高价, 最低价, 中间价(high+low)/2, 典型价格 (high+low+close)/3,  权重平均价格 (high+low+close+close)/4 )

外汇交易指标 ytg_MA_TF.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1418

使用环形缓冲区绘制 TEMA 的类 使用环形缓冲区绘制 TEMA 的类

本类设计为使用环形缓冲区算法计算三重指数移动平均技术指标(Triple Exponential Moving Average, TEMA).

使用环形缓冲区绘制 DEMA 的类 使用环形缓冲区绘制 DEMA 的类

本类设计为使用环形缓冲区算法计算双指数移动平均技术指标(Double Exponential Moving Average, DEMA).

使用环形缓冲区绘制分形的类 使用环形缓冲区绘制分形的类

本类设计为使用环形缓冲区算法绘制分形技术指标 (Fractals).

价格通道信号 价格通道信号

该指标是从 Igorad 的著名指标 PriceChannel_Signal_v1 转换而来, 具有重入功能。