ytg_MA_TF - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Gleitender Durchschnitt mit der Möglichkeit einen anderen Zeitrahmen zu wählen.
Indikator-Parameter
- TimeFrame - Zeitrahmen, 0 bedeutet aktueller Zeitrahmen.
- Period_MA - Periodenlänge für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts.
- Method - Glättungsmethode.(Einfacher, Exponentieller, Linear gewichteter Durchschnitt.)
- Applied - Kalkulationspreis. (Schlusskurs, Eröffnungskurs, Maximum bzw. Minimum einer Bar, Median-Preis (high+low)/2, Typischer Preis (high+low+close)/3, Gewichteter Durchschnittspreis (high+low+close+close)/4 )
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1418
