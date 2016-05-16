CodeBaseKategorien
ytg_MA_TF - Indikator für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor:

ytg.com.ua

Gleitender Durchschnitt mit der Möglichkeit einen anderen Zeitrahmen zu wählen.

Indikator-Parameter

  • TimeFrame - Zeitrahmen, 0 bedeutet aktueller Zeitrahmen.
  • Period_MA - Periodenlänge für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts.
  • Method - Glättungsmethode.(Einfacher, Exponentieller, Linear gewichteter Durchschnitt.)
  • Applied - Kalkulationspreis. (Schlusskurs, Eröffnungskurs, Maximum bzw. Minimum einer Bar, Median-Preis (high+low)/2, Typischer Preis (high+low+close)/3, Gewichteter Durchschnittspreis (high+low+close+close)/4 )

The Forex indicator ytg_MA_TF.

