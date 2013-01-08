Смотри, как бесплатно скачать роботов
ytg_MA_TF - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Скользящая средняя с возможностью выбора отображения показаний с другого таймфрейма.
Настройки индикатора:
- TimeFrame - Значение периода, 0 означает текущий таймфрейм.
- Period_MA - Период усреднения для вычисления скользящего среднего.
- Method - Метод усреднения.(Простое усреднение, Экспоненциальное усреднение, Сглаженное усреднение, Линейно-взвешенное усреднение.)
- Applied - Используемая цена.( Цена закрытия, Цена открытия, Максимальная за период цена, Минимальная за период цена, Медианная цена (high+low)/2, Типичная цена (high+low+close)/3, Средневзвешенная цена (high+low+close+close)/4 )
