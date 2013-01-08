CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ytg_MA_TF - индикатор для MetaTrader 5

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2913
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

ytg.com.ua

Скользящая средняя с возможностью выбора отображения показаний с другого таймфрейма.

Настройки индикатора:

  • TimeFrame - Значение периода, 0 означает текущий таймфрейм.
  • Period_MA - Период усреднения для вычисления скользящего среднего.
  • Method - Метод усреднения.(Простое усреднение, Экспоненциальное усреднение, Сглаженное усреднение, Линейно-взвешенное усреднение.)
  • Applied - Используемая цена.( Цена закрытия, Цена открытия, Максимальная за период цена, Минимальная за период цена, Медианная цена (high+low)/2, Типичная цена (high+low+close)/3,  Средневзвешенная цена (high+low+close+close)/4 )

Индикатор форекс ytg_MA_TF.

KositBablo10 KositBablo10

Советник, с которым Александр Прищенко (Crucian) учавствовал в Automated Trading Championship 2012.

RPoint RPoint

Разметка графика реверсом в X-поинтов

Beginner Beginner

Простой, семафорный индикатор для открывания позиций

Exp_Beginner Exp_Beginner

Торговая система, основанная на сигнальном индикаторе Beginner.