描述

CTEMAOnRingBuffer 类设计为使用环形缓冲区算法计算三重指数移动平均技术指标 (Triple Exponential Moving Average, TEMA).

声明

class CTEMAOnRingBuffer : public CArrayRing

标题

#include <IncOnRingBuffer\CTEMAnRingBuffer.mqh>

CTEMAOnRingBuffer.mqh 类文件必须放置在 IncOnRingBuffer 文件夹下, 而该文件夹需要在 MQL5\Include\ 下创建. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区, DEMA 和 移动平均 类文件也需要在此文件夹下.

类方法

bool Init( int period = 12 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_EMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & price[], );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, c onst double value, c onst int index

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size(); double MA( int index); double DEMA( int index);

以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:

#include <IncOnRingBuffer\CTEMAOnRingBuffer.mqh> CTEMAOnRingBuffer tema; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { tema.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) TEMA_Buffer[i] = tema[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

当计算 TEMA 时, 同时也会以相同参数计算 移动平均和DEMA. 我们可以分别使用MA(int index) 和 DEMA(int index)取得对应的MA环形缓冲区和DEMA数据:

for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) { MA_Buffer[i] = dema.MA(rates_total- 1 -i); DEMA_Buffer[i] = dema.DEMA(rates_total- 1 -i); }

请注意, 环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.

例子

Test_TEMA_OnArrayRB.mq5 文件基于价格时间序列计算指标值. 演示了 MainOnArray() 方法的应用 Test_TEMA_OnValueRB.mq5 文件演示了 MainOnValue() 方法的使用. 首先计算和绘制 TEMA 指标值. 然后基于此指标的环形缓冲区绘制另外一条 TEMA 指标.