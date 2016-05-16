Beschreibung

Die Klasse CTEMAOnRingBuffer dient zur Berechnung des technischen Indikators Triple Exponential Moving Average (Triple Exponential Moving Average, TEMA) mit dem Algorithmus des Ringbuffers.

Deklaration

class CTEMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Titel

#include <IncOnRingBuffer\CTEMAnRingBuffer.mqh>

Die Datei CTEMAOnRingBuffer.mqh muss im Verzeichnis IncOnRingBuffer kopiert werden, der ggf. in MQL5\Include\ erstellt werden muss. Zwei Dateien mit Anwendungsbeispielen dieser Klasse sind beigefügt. Die Datei mit den Klassen der Ringbuffer, DEMA und Gleitender Durchschnitt müssen auch in diesen Ordner liegen.

Klassen-Methoden

bool Init( int period = 12 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_EMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & price[], ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, c onst double value, c onst int index int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size(); double MA( int index); double DEMA( int index);

Die berechneten Daten des Indikators erhalten Sie aus dem Ringbuffer wie aus einem Array. Zum Beispiel:

#include <IncOnRingBuffer\CTEMAOnRingBuffer.mqh> CTEMAOnRingBuffer tema; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { tema.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) TEMA_Buffer[i] = tema[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Für die Berechnung des TEMA werden auch der gleitende Durchschnitt und DEMA mit den gleichen Parametern berechnet. Wir erhalten diese Daten des MA aus dessen Ringbuffer und den DEMA mit MA(<s1>int</s1> index):

for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) { MA_Buffer[i] = dema.MA(rates_total- 1 -i); DEMA_Buffer[i] = dema.DEMA(rates_total- 1 -i); }

Bitte beachten Sie, die Indizierung des Ringbuffers ist genau gleich der von Zeitreihen.

Beispiele

Datei Test_TEMA_OnArrayRB.mq5 - der Indikator rechnet auf der Basis von Preis-Zeitreihen. Es zeigt die Verwendung der Methode MainOnArray() Datei Test_TEMA_OnValueRB.mq5 zeigt die Verwendung der Methode MainOnValue(). Zunächst wird der Indikator TEMA berechnet und gezeichnet. Dann wird auf dieser Grundlage des Ringbuffers des Indikators der nächste TEMA-Wert berechnet wird.