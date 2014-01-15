La clase está diseñada para el cálculo del indicador técnico Media Móvil Triple Exponencial (Triple Exponencial Moving Average, TEMA) utilizando el algoritmo del buffer circular.

Indicador de señales, de tipo semáforo, con tres variantes de señal

El sistema de comercio Exp_RD-TrendTrigger se basa en el cambio de dirección de la tendencia mostrada por el oscilador RD-TrendTrigger.

La clase está diseñada para el cálculo del indicador técnico Media Móvil Exponencial Doble (Double Exponential Moving Average, DEMA) utilizando el algoritmo del buffer circular