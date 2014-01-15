Pon "Me gusta" y sigue las noticias
StepMA_v6.4 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
igorad
Un indicador de tendencia sencillo de tipo NRTR
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 24.10.2007.
Fig.1 Indicador StepMA_v6.4
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1415
