La clase para dibujar el DEMA usando el buffer de anillo - indicador para MetaTrader 5

Konstantin Gruzdev
Visualizaciones:
1232
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
cmaonringbuffer.mqh (14.9 KB) ver
carrayring.mqh (6.64 KB) ver
cdemaonringbuffer.mqh (8.17 KB) ver
\MQL5\Indicators\OnRingBuffer\
test_dema_onarrayrb.mq5 (3.03 KB) ver
test_dema_onvaluerb.mq5 (3.44 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripción

La clase CDEMAOnRingBuffer está diseñada para el cálculo del indicador técnico Media Móvil Exponencial Doble (Double Exponential Moving Average, DEMA) utilizando el algoritmo del buffer circular.  

Declaración

class CDEMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CDEMAnRingBuffer.mqh>

El archivo de la clase CDEMAOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. Archivo con las clases del buffer circular y la Media Móvil también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

//--- método de inicio:
bool Init(                                // si error devuelve falso, si exitosdo - verdadero
   int            period      = 12,       // peridod DEMA 
   ENUM_MA_METHOD method      = MODE_EMA, // método de suavizado
   int            size_buffer = 256,      // tamaño deñ buffer circular
   bool           as_series   = false     // verdadero, si timeseries, de otra manera - falso
   );
//--- el método de cálculo basado en una serie de tiempo o los buffers de indicadores:          
int MainOnArray(                  // devuelve el número de los elementos procesados  
   const int     rates_total,     // tamaño de la matriz
   const int     prev_calculated, // elementos procesados en la llamada anterior
   const double& price[],         // la matriz para los cálculos
   );
//--- el método para el cálculo basado en una serie separada de elementos de la matriz           
double MainOnValue(              // devuelve el valor DEMA para el conjunto de elementos (barras) 
   const int    rates_total,     // tamaño de la matriz
   const int    prev_calculated, // elementos procesados de la matriz
   const int    begin,           // desde donde comienzan los datos significativos de la matriz
   const double value,           // valor de los elementos (barras) value
   const int    index            // índice de los elementos (barras)
   );

//--- métodos de acceso a los datos:
int                 BarsRequired(); // Devuelve el número necesario de barras para dibujar el indicador
string              Name();         // Devuelve el nombre del indicador
int                 Period();       // devuelve el periodo
int                 Size();         // Devuelve el tamaño del buffer circular
double              MA(int index);  // Devuelve el valordel MA, indexando como una timeseries

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

//--- la clase con los métodos de cálculo del indicador DEMA:
#include <IncOnRingBuffer\CDEMAOnRingBuffer.mqh>
CDEMAOnRingBuffer dema;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| Función iteración del indicador personalizado                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate (const int rates_total,      // tamaño de la matriz price[]
                 const int prev_calculated,  // barras procesadas en la llamada anterior
                 const int begin,            // desde donde comienza la información significativa
                 const double& price[])      // la matriz para el cálculo
  {
//--- cálculo del indicador sobre la base de una serie de tiempo:
    dema.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price);

...

//--- utiliza los datos del buffer circular "dema",
//    por ejemplo, copia los datos en el buffer del indicador:
   for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++)
      DEMA_Buffer[i] = dema[rates_total-1-i]; // the DEMA indicator line

...

//--- devuelve el valor de prev_calculated para la próxima llamada:
   return(rates_total);
  }

Cuando se calcula del DEMA también se realiza el cálculo de la Media Móvil con los mismos parámetros. Podemos obtener los datos del buffer circular del MA utilizando el método del MA (int index):

//--- utilizar los datos del buffer circular de la Media Móvil,
//    por ejemplo, copiar los datos en el buffer del indicador:
   for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++)
      MA_Buffer[i] = dema.MA(rates_total-1-i); // linea del indicador MA

Tenga en cuenta que la indexación de los buffers circulares es igual que en la serie de tiempo.

Ejemplos

  1. El indicador calcula el archivo Test_DEMA_OnArrayRB.mq5 sobre la base de las series temporales de precios. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray()
  2. El archivo Test_DEMA_OnValueRB.mq5 muestra el uso del método MainOnValue(). En primer lugar se calcula y se dibuja el indicador DEMA. Después, sobre la base de este buffer circular del indicador se traza un DEMA más. 


El resultado del trabajo del Test_DEMA_OnArrayRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos



El resultado del trabajo del Test_DEMA_OnValueRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos

 

Al escribir el código fueron utilizados los desarrollos de MetaQuotes Software Corp., Integer y GODZILLA.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1416

