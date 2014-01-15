Descripción

La clase CDEMAOnRingBuffer está diseñada para el cálculo del indicador técnico Media Móvil Exponencial Doble (Double Exponential Moving Average, DEMA) utilizando el algoritmo del buffer circular.

Declaración

class CDEMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CDEMAnRingBuffer.mqh>

El archivo de la clase CDEMAOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. Archivo con las clases del buffer circular y la Media Móvil también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

bool Init( int period = 12 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_EMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & price[], );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, c onst double value, c onst int index

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size(); double MA( int index);

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CDEMAOnRingBuffer.mqh> CDEMAOnRingBuffer dema; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { dema.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) DEMA_Buffer[i] = dema[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Cuando se calcula del DEMA también se realiza el cálculo de la Media Móvil con los mismos parámetros. Podemos obtener los datos del buffer circular del MA utilizando el método del MA (int index):

for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) MA_Buffer[i] = dema.MA(rates_total- 1 -i);

Tenga en cuenta que la indexación de los buffers circulares es igual que en la serie de tiempo.

Ejemplos

El indicador calcula el archivo Test_DEMA_OnArrayRB.mq5 sobre la base de las series temporales de precios. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray() El archivo Test_DEMA_OnValueRB.mq5 muestra el uso del método MainOnValue(). En primer lugar se calcula y se dibuja el indicador DEMA. Después, sobre la base de este buffer circular del indicador se traza un DEMA más.