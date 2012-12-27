Описание

Класс CTEMAOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикаторa Тройное Экспоненциальное Скользящее Среднее (Triple Exponential Moving Average, TEMA) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Декларация

class CTEMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Заголовок

#include <IncOnRingBuffer\CTEMAnRingBuffer.mqh>

Файл класса CTEMAOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файлы с классами кольцевого буфера, DEMA и Moving Average тоже должны быть в этой папке.

Методы класса

bool Init( int period = 12 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_EMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & price[], );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, c onst double value, c onst int index

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size(); double MA( int index); double DEMA( int index);

Получать рассчитанные данные индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:

#include <IncOnRingBuffer\CTEMAOnRingBuffer.mqh> CTEMAOnRingBuffer tema; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { tema.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) TEMA_Buffer[i] = tema[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

При расчете TEMA также производится расчет Moving Average и DEMA с аналогичными параметрами. Получить данные из кольцевого буфера MA и DEMA можно при помощи методов MA(int index) и DEMA(int index), соответственно:

for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) { MA_Buffer[i] = dema.MA(rates_total- 1 -i); DEMA_Buffer[i] = dema.DEMA(rates_total- 1 -i); }

Обратите внимание, что индексация в кольцевых буферах как в таймсерии.

Примеры

Файл Test_TEMA_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовой таймсерии. Демонстрируется применение метода MainOnArray() Файл Test_TEMA_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор TEMA. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще один TEMA.