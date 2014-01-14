A classe CTEMAOnRingBuffer foi projetada para cálculo do indicador técnico Média Móvel Exponencial Tripla (Triple Exponential Moving Average, TEMA) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Declaração

class CTEMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CTEMAnRingBuffer.mqh>

O arquivo da classe CTEMAOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. Arquivo com a classe do buffer anel,DEMA e a classe Média Móvel também devem estar nesta pasta.

Métodos de classe

bool Init( int period = 12 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_EMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & price[], );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, c onst double value, c onst int index

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size(); double MA( int index); double DEMA( int index);

Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CTEMAOnRingBuffer.mqh> CTEMAOnRingBuffer tema; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { tema.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) TEMA_Buffer[i] = tema[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Quando é calculada o indicador TEMA também é calculado a Média Móvel e DEMA com alguns parâmetros sendo executados. Podemos obter os dados do buffer anel e DEMA usando o método MA(int index) e DEMA(int index), respectivamente:

for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) { MA_Buffer[i] = dema.MA(rates_total- 1 -i); DEMA_Buffer[i] = dema.DEMA(rates_total- 1 -i); }

Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.

Exemplos:

O indicador calcula o arquivo Test_TEMA_OnArrayRB.mq5 com base na série temporal de preço. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado. O arquivo Test_TEMA_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). Primeiro o indicador TEMA é calculado e desenhado. Em seguida, com base na buffer anel deste indicador, mais um TEMA é desenhado.

O resultado do trabalho do Test_TEMA_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

O resultado do trabalho do Test_TEMA_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.