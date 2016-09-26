CodeBaseKategorien
Indikatoren

EMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
702
(15)
ema.mq5 (5.97 KB) ansehen
ema_htf.mq5 (10.18 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
Der EMA Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Zeitrahmen

Der Indikator benötigt die Datei EMA.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der EMA_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14164

Background_FatlMacdCandle_HTF Background_FatlMacdCandle_HTF

Ein Indikator, der die Kerzen des FatlMacdCandle er größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.

2pbIdeal1MACandle 2pbIdeal1MACandle

Der 2pbIdeal1MA Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

FatlMacdCandleSign FatlMacdCandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei FatlMacd Indikatoren verwendet. Die FatlMacd Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.

JFatlCandleSign JFatlCandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei JFatl Indikatoren verwendet. Die JFatl Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.