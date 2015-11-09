CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

EMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1817
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор EMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора EMA.mq5.

Рис.1. Индикатор EMA_HTF

Рис.1. Индикатор EMA_HTF

Background_FatlMacdCandle_HTF Background_FatlMacdCandle_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора FatlMacdCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Background_JFatlCandle_HTF Background_JFatlCandle_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора JFatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

FatlMacdCandleSign FatlMacdCandleSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов FatlMacd, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.

JFatlCandleSign JFatlCandleSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов JFatl, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.