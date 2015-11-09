Индикатор, рисующий свечки индикатора JFatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Индикатор, рисующий свечки индикатора FatlMacdCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов FatlMacd, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов JFatl, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.