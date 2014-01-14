CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

A classe para desenhar o indicador DEMA usando o buffer anel - indicador para MetaTrader 5

Konstantin Gruzdev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1695
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
cmaonringbuffer.mqh (14.9 KB) visualização
carrayring.mqh (6.64 KB) visualização
cdemaonringbuffer.mqh (8.17 KB) visualização
\MQL5\Indicators\OnRingBuffer\
test_dema_onarrayrb.mq5 (3.03 KB) visualização
test_dema_onvaluerb.mq5 (3.44 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A classe CDEMAOnRingBuffer foi projetada para cálculo do indicador técnico Média Móvel Exponencial Dupla (Double Exponential Moving Average, DEMA) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Declaração

class CDEMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CDEMAnRingBuffer.mqh>

O arquivo da classe CDEMAOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. Arquivo com a classe do buffer anel e a classe Média Móvel também devem estar nesta pasta.

Métodos de classe

//--- Método de inicialização:
bool Init(                                // se com erro vai retornar "false", se bem sucedido - "true"
   int            period      = 12,       // período DEMA 
   ENUM_MA_METHOD method      = MODE_EMA, // método de suavização
   int            size_buffer = 256,      // o tamanho do buffer anel
   bool           as_series   = false     // "true", se for uma série temporal, do contrário - "false"
   );
//--- Método de cálculo baseado em série de tempo ou nos buffers do indicador:            
int MainOnArray(                  // retorna o número de elementos processados  
   const int     rates_total,     // o tamanho da array
   const int     prev_calculated, // elementos processados na chamada anterior
   const double& price[],         // array usada para o cálculo
   );
//--- Método de cálculo com base em elementos de série separados da array             
double MainOnValue(              // retorna o o valor da DEMA para o elemento configurado(barra) 
   const int    rates_total,     // o tamanho da array
   const int    prev_calculated, // elementos processados da array
   const int    begin,           // a partir de onde os dados significativos da array iniciam
   const double value,           // o valor do elemento (barra)
   const int    index            // o índice do elemento (barra)
   );

//--- Os métodos de acesso aos dados:
int                 BarsRequired(); // Retorna o número necessário de barras para desenhar o indicador
string              Name();         // Retorna o nome do indicador
int                 Period();       // Retorna o período
int                 Size();         // Retorna o tamanho do buffer anel
double              MA(int index);  // Retorna o valor da Média Móvel, a indexação é igual a série temporal

Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:

//--- A classe com os métodos de cálculo do indicador DEMA:
#include <IncOnRingBuffer\CDEMAOnRingBuffer.mqh>
CDEMAOnRingBuffer dema;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| função de iteração do indicador personalizado                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate (const int rates_total,      // o tamanho da array price[]
                 const int prev_calculated,  // barras processadas na chamada anterior
                 const int begin,            // de onde os dados significativos iniciam
                 const double& price[])      // a array para cálculo
  {
//--- Cálculo do indicador baseado em preços de séries temporais :
    dema.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price);

...

//--- Dados de uso do buffer anel "dema" ,
//    por exemplo, copiar dados nos buffer do indicador:
   for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++)
      DEMA_Buffer[i] = dema[rates_total-1-i]; // linha do indicador DEMA

...

//--- valor de retorno de prev_calculated para a próxima chamada:
   return(rates_total);
  }

Quando é calculada o indicador DEMA também é calculado a Média Móvel com alguns parâmetros sendo executados. Podemos obter os dados do buffer anel da MA usando o método MA(int index):

//--- Utilizar os dados do buffer anel da Média Móvel,
//    por exemplo, copiar os dados no buffer de indicador:
   for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++)
      MA_Buffer[i] = dema.MA(rates_total-1-i); // linha do indicador Média Móveis

Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.

Exemplos:

  1. O indicador calcula o arquivo Test_DEMA_OnArrayRB.mq5 com base na série temporal de preço. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado.
  2. O arquivo Test_DEMA_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). Primeiro o indicador DEMA é calculado e desenhado. Em seguida, com base na buffer anel deste indicador, mais um DEMA é desenhado.

O resultado do trabalho do Test_DEMA_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

O resultado do trabalho do Test_DEMA_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer  e  GODZILLA.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1416

Exp_RD-TrendTrigger Exp_RD-TrendTrigger

O sistema de negociação Exp_RD-TrendTrigger se baseia na variação da direção da tendência mostrada pelo oscilador RD-TrendTrigger.

StepMA_v6.4 StepMA_v6.4

Simples indicador de tendência do tipo NRTR.

PrevDayAndFloatingPivot PrevDayAndFloatingPivot

Indicador Prev Day And Floating Pivot.

Renko_v1 Renko_v1

Indicador de tendência que desenha os limites de um canal.