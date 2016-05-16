Beschreibung

Die Klasse CDEMAOnRingBuffer dient zur Berechnung des technischen Indikators doppelt exponentieller gleitender Durchschnitt (Double Exponential Moving Average, DEMA) mit dem Algorithmus des Ringbuffers.

Deklaration

class CDEMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Titel

#include <IncOnRingBuffer\CDEMAnRingBuffer.mqh>

Die Datei CDEMAOnRingBuffer.mqh muss im Verzeichnis IncOnRingBuffer kopiert werden, der ggf. in MQL5\Include\ erstellt werden muss. Zwei Dateien mit Anwendungsbeispielen dieser Klasse sind beigefügt. Die Dateien mit den Klassen des Ringbuffers und Gleitenden Durchschnitts müssen auch in diesen Ordner liegen.

Klassen-Methoden

bool Init( int period = 12 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_EMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & price[], ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, c onst double value, c onst int index

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size(); double MA( int index);

Die berechneten Daten des Indikators erhalten Sie aus dem Ringbuffer wie aus einem Array. Zum Beispiel:

#include <IncOnRingBuffer\CDEMAOnRingBuffer.mqh> CDEMAOnRingBuffer dema; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { dema.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) DEMA_Buffer[i] = dema[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Für die Berechnung des DEMA wird auch der gleitende Durchschnitt mit den gleichen Parametern berechnet. Wir erhalten diese Daten des MA aus dessen Ringbuffer mit MA(int index):

for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) MA_Buffer[i] = dema.MA(rates_total- 1 -i);

Bitte beachten Sie, die Indizierung des Ringbuffers ist genau gleich der von Zeitreihen.

Beispiele

Datei Test_DEMA_OnArrayRB.mq5 - der Indikator rechnet auf der Basis von Preis-Zeitreihen. Es zeigt die Verwendung der Methode MainOnArray() Datei Test_DEMA_OnValueRB.mq5 zeigt die Verwendung der Methode MainOnValue(). Zunächst wird der Indikator DEMA berechnet und gezeichnet. Dann wird auf dieser Grundlage des Ringbuffers des Indikators der nächste DEMA-Wert berechnet wird.