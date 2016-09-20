説明

CDEMAOnRingBufferクラスは リングバッファアルゴリズムを使用した二重指数移動平均((Double Exponential Moving Average、DEMA)の計算のために設計されています。

宣言

class CDEMAOnRingBuffer : public CArrayRing

タイトル

#include <IncOnRingBuffer\CDEMAnRingBuffer.mqh>

CDEMAOnRingBuffer.mqhクラスファイルはMQL5\Include\に作成されたIncOnRingBufferフォルダに配置されます。クラスによって使用されるこのフォルダからの2つのファイルの例は説明に添付されています。リングバッファと移動平均クラスファイルもこのフォルダになければなりません。

クラスメソッド

bool Init( int period = 12 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_EMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & price[], ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, c onst double value, c onst int index

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size(); double MA( int index);

リングバッファからの指標の計算されたデータを取得するは、通常の配列から同様に可能です。例を示します。

#include <IncOnRingBuffer\CDEMAOnRingBuffer.mqh> CDEMAOnRingBuffer dema; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { dema.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) DEMA_Buffer[i] = dema[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

DEMAのが算出される際には、同じパラメータを持つ移動平均も計算されます。MAリングバッファのデータはMAメソッド(int index)で取得できます。

for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) MA_Buffer[i] = dema.MA(rates_total- 1 -i);

リングバッファでの索引付けは時系列と同じであることにご注意ください。

例

Test_DEMA_OnArrayRB.mq5ファイルは価格の時系列に基づいて指標を計算します。MainOnArray()メソッドの適用が実証されます。 Test_DEMA_OnValueRB.mq5ファイルはMainOnValue()メソッドの使用法を実証します。初めにDEMA指標が計算されて描画されます。次に、この指標のリングバッファに基づいて、もう1つのDEMA指標が描画されます。