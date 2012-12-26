Описание

Класс CDEMAOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикаторa Двойное Экспоненциальное Скользящее Среднее (Double Exponential Moving Average, DEMA) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Декларация

class CDEMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Заголовок

#include <IncOnRingBuffer\CDEMAnRingBuffer.mqh>

Файл класса CDEMAOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файлы с классами кольцевого буфера и Moving Average тоже должны быть в этой папке.

Методы класса

bool Init( int period = 12 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_EMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & price[], );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, c onst double value, c onst int index

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size(); double MA( int index);

Получать рассчитанные данные индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:

#include <IncOnRingBuffer\CDEMAOnRingBuffer.mqh> CDEMAOnRingBuffer dema; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[]) { dema.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) DEMA_Buffer[i] = dema[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

При расчете DEMA также делается расчет Moving Average с аналогичными параметрами. Получить данные из кольцевого буфера MA можно при помощи метода MA(int index):

for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) MA_Buffer[i] = dema.MA(rates_total- 1 -i);

Обратите внимание, что индексация в кольцевых буферах как в таймсерии.

Примеры

Файл Test_DEMA_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовой таймсерии. Демонстрируется применение метода MainOnArray() Файл Test_DEMA_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор DEMA. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще один DEMA.