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Background_JFatlCandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, рисующий свечки индикатора JFatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в синий или красный цвета, а тени окрашиваются в голубой или розовый цвета соответственно.
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированных файлов индикаторов JFatl.mq5 и JFatlCandle.mq5.
Рис.1. Индикатор Background_JFatlCandle_HTF
Индикатор 2pbIdeal1MA в свечном виде.JFatlCandle
Индикатор JFatl в свечном виде.
Индикатор, рисующий свечки индикатора FatlMacdCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.EMA_HTF
Индикатор EMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.