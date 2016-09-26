und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Background_JFatlCandle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 723
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Indikator, der die Kerzen des JFatlCandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.
Je nach der Richtung der Kerze wird der Körper der Kerze dunkelblau oder rot und die Schatten - blau oder rosa.
Der Indikator benötigt die kompilierten Indikatordateien JFatl.mq5 und JFatlCandle.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Background_JFatlCandle_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14154
Der EMV_Histogram Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.FatlMacdCandle
Der FatlMacd Indikator realisiert als Folge von Kerzen.
Der JFatl Indikator realisiert als Folge von Kerzen.2pbIdeal1MACandle
Der 2pbIdeal1MA Indikator realisiert als Folge von Kerzen.