Indicadores

EMV_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
691
(16)
El indicador EMV_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador EMV_Histogram.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador EMV_Histogram_HTF

FatlMacdCandle FatlMacdCandle

Indicador FatlMacd en forma de velas.

FatlMacd_HTF FatlMacd_HTF

El indicador FatlMacd permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

JFatlCandle JFatlCandle

Indicador JFatl en forma de velas.

Background_JFatlCandle_HTF Background_JFatlCandle_HTF

Este indicador dibuja las velas del indicador JFatlCandle del período de tiempo mayor con los rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING.