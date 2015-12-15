代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Background_JFatlCandle_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1159
等级:
(18)
已发布:
已更新:
background_jfatlcandle_htf.mq5 (15.8 KB) 预览
jfatl.mq5 (7.81 KB) 预览
jfatlcandle.mq5 (7.66 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此指标将绘制更高时间帧 JFatlCandle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

依据蜡烛条实体的方向，蜡烛条的实体被喷成蓝色或红色, 影线被喷成浅蓝或粉色。

放置 JFatl.mq5 和 JFatlCandle.mq5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。

图例.1. Background_JFatlCandle_HTF 指标

图例.1. Background_JFatlCandle_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14154

EMV_Histogram_HTF EMV_Histogram_HTF

指标 EMV_Histogram 在输入参数中有时间帧选项。

FatlMacdCandle FatlMacdCandle

指标 FatlMacd 以蜡烛条序列的形式实现。

JFatlCandle JFatlCandle

指标 JFatl 以蜡烛条序列的形式实现。

2pbIdeal1MACandle 2pbIdeal1MACandle

指标 2pbIdeal1MA 以蜡烛条序列的形式实现。