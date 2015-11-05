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Индикаторы

EMVCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2025
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Свободы Движения в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом EMV соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор EMVCandle

Рис.1. Индикатор EMVCandle

FatlMacdCandle FatlMacdCandle

Индикатор FatlMacd в свечном виде.

FatlMacd_HTF FatlMacd_HTF

Индикатор FatlMacd с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

EMV_Histogram_HTF EMV_Histogram_HTF

Индикатор EMV_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

JFatlCandle JFatlCandle

Индикатор JFatl в свечном виде.