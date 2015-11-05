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EMVCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Свободы Движения в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом EMV соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор EMVCandle
FatlMacdCandle
Индикатор FatlMacd в свечном виде.FatlMacd_HTF
Индикатор FatlMacd с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
EMV_Histogram_HTF
Индикатор EMV_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.JFatlCandle
Индикатор JFatl в свечном виде.