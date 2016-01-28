Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
EMVCandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 971
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador Facilidade de Movimento implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preço relevantes processados pelo algoritmo EMV.
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.
Fig.1. O indicador EMVCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14149
