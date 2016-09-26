Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
EMVCandle - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 689
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator "Bewegungsfreiheit" realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des EMV Algorithmus.
In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.
Abb.1. Der EMVCandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14149
EMV_Histogram
Der Indikator "Bewegungsfreiheit" realisiert als farbiges Histogramm.Fast2_HTF
Der Fast2 Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.
FatlMacd_HTF
Der FatlMacd Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.FatlMacdCandle
Der FatlMacd Indikator realisiert als Folge von Kerzen.