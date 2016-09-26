Der Indikator "Bewegungsfreiheit" realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des EMV Algorithmus.

In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Abb.1. Der EMVCandle Indikator