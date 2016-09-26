CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

EMVCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
689
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
emv.mq5 (7.43 KB) ansehen
emvcandle.mq5 (8.74 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator "Bewegungsfreiheit" realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des EMV Algorithmus.

In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Abb.1. Der EMVCandle Indikator

Abb.1. Der EMVCandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14149

EMV_Histogram EMV_Histogram

Der Indikator "Bewegungsfreiheit" realisiert als farbiges Histogramm.

Fast2_HTF Fast2_HTF

Der Fast2 Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

FatlMacd_HTF FatlMacd_HTF

Der FatlMacd Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

FatlMacdCandle FatlMacdCandle

Der FatlMacd Indikator realisiert als Folge von Kerzen.