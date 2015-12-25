無料でロボットをダウンロードする方法を見る
EMVCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
インディケータEMVのローソクタイプです。価格の時系列値に相応するEMVのアルゴリズムによる処理からローソク足が形成されます。
多くの場合において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。
図1. インディケータ EMVCandle
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14149
