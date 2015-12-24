Several Moving Average

Autor real:

La mayor parte del código se la he copiado a Mijaíl de su 7 MA v2.

Dibuja en el gráfico 5 MA. Se puede elegir, no solo el tipo de suavización (SMA, SMMA, EMA, LWMA) y el periodo, sino también el marco temporal, el desplazamiento del indicador en horizontal.

Consejo:

O mejor dicho, un ruego: estoy empezando a estudiar programación y no sé mucho, pero...si alguien tiene una idea para mejorar el indicador, le ruego que me escriba. ¡Me será muy interesante tratar de hacer realidad sus ideas!