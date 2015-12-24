Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Several Moving Average - indicador para MetaTrader 4
- Dmitriy Kudryashov
- 1328
-
Autor real:
La mayor parte del código se la he copiado a Mijaíl de su 7 MA v2.
Dibuja en el gráfico 5 MA. Se puede elegir, no solo el tipo de suavización (SMA, SMMA, EMA, LWMA) y el periodo, sino también el marco temporal, el desplazamiento del indicador en horizontal.
Consejo:
O mejor dicho, un ruego: estoy empezando a estudiar programación y no sé mucho, pero...si alguien tiene una idea para mejorar el indicador, le ruego que me escriba. ¡Me será muy interesante tratar de hacer realidad sus ideas!
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14146
