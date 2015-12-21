無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Several Moving Average - MetaTrader 4のためのインディケータ
- Dmitriy Kudryashov
- 994
-
実際の制作者：
コードの多くの部分はミハイル氏の7 MA v2からコピーしました。
チャート上に5つのMAを描きます。平滑のタイプ(SMA、SMMA、EMA、LWMA)を選択できるだけでなく、期間や時間軸、水平オフセットを選択することができます。
アドバイス：
正確に言えばお願いになりますが、私はプログラミングを勉強中であり、多くのことを知りません。しかし、もし誰かこのインディケータの改善アイディアをお持ちでしたら、是非教えていただきたいです。あなたのアイディアを是非実装したいです！
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14146
