Several Moving Average

実際の制作者：

コードの多くの部分はミハイル氏の7 MA v2からコピーしました。

チャート上に5つのMAを描きます。平滑のタイプ(SMA、SMMA、EMA、LWMA)を選択できるだけでなく、期間や時間軸、水平オフセットを選択することができます。

アドバイス：

正確に言えばお願いになりますが、私はプログラミングを勉強中であり、多くのことを知りません。しかし、もし誰かこのインディケータの改善アイディアをお持ちでしたら、是非教えていただきたいです。あなたのアイディアを是非実装したいです！