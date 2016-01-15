Participe de nossa página de fãs
Several Moving Average - indicador para MetaTrader 4
- Dmitriy Kudryashov
- 1205
-
Autor real:
Uma grande parte do código foi copiado do 7 MA v2, escrito por Mihail.
Desenha 5 MAs no gráfico. Não apenas o método de suavização (SMA, SMMA, EMA, LWMA) e o período pode ser selecionado, mas também o timeframe e o deslocamento horizontal do indicador.
Dica:
Um favor, para ser exato: estou apenas aprendendo programação e não sei muito, mas... se alguém tiver uma idéia sobre a melhoria do indicador, sinta-se livre para escrever. Eu estou interessado em tentar implementar as suas ideias!
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14146
