Indicadores

Several Moving Average - indicador para MetaTrader 4

Михаил | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Dmitriy Kudryashov
Visualizações:
1205
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Uma grande parte do código foi copiado do 7 MA v2, escrito por Mihail.

Desenha 5 MAs no gráfico. Não apenas o método de suavização (SMA, SMMA, EMA, LWMA) e o período pode ser selecionado, mas também o timeframe e o deslocamento horizontal do indicador.

Several Moving Average

Dica:

Um favor, para ser exato: estou apenas aprendendo programação e não sei muito, mas... se alguém tiver uma idéia sobre a melhoria do indicador, sinta-se livre para escrever. Eu estou interessado em tentar implementar as suas ideias!

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14146

