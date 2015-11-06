Several Moving Average

Реальный автор:

Большую часть кода скопировал у Михаила из его 7 MA v2.

Рисует на графике 5 MA-шек. Можно не только выбрать тип сглаживания (SMA, SMMA, EMA, LWMA) и период, но и таймфрейм, смещение индикатора по горизонтали.

Совет:

Точнее, просьба: я только учусь программированию и многого не знаю, но... если у кого-то появится идея по поводу улучшения индикатора, напишите. Мне будет интересно пытаться реализовывать ваши идеи!