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Индикаторы

Several Moving Average - индикатор для MetaTrader 4

Михаил | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Dmitriy Kudryashov
Dmitriy Kudryashov

Dmitriy Kudryashov

3.5 (2)
3 продукта 4 кода 18 комментариев
Просмотров:
7584
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Большую часть кода скопировал у Михаила из его 7 MA v2.

Рисует на графике 5 MA-шек. Можно не только выбрать тип сглаживания (SMA, SMMA, EMA, LWMA) и период, но и таймфрейм, смещение индикатора по горизонтали.

Several Moving Average

Совет:

Точнее, просьба: я только учусь программированию и многого не знаю, но... если у кого-то появится идея по поводу улучшения индикатора, напишите. Мне будет интересно пытаться реализовывать ваши идеи!

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