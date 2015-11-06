Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Several Moving Average - индикатор для MetaTrader 4
- Опубликовал:
-
- Просмотров:
- 7584
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Большую часть кода скопировал у Михаила из его 7 MA v2.
Рисует на графике 5 MA-шек. Можно не только выбрать тип сглаживания (SMA, SMMA, EMA, LWMA) и период, но и таймфрейм, смещение индикатора по горизонтали.
Совет:
Точнее, просьба: я только учусь программированию и многого не знаю, но... если у кого-то появится идея по поводу улучшения индикатора, напишите. Мне будет интересно пытаться реализовывать ваши идеи!
ClusterBox - вертикальное сечение рынка
Отображение тикового объема свечи в виде кластеров.Ha MaZi
Советник на основе стратегии "Ha MaZi".
Simple Levels
Эксперт торгует от линий поддержки/сопротивления, установленных трейдером.Close_all-e
Скрипт, закрывающий ордера и (или) удаляющий отложенные ордера.