Indikatoren

Several Moving Average - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Dmitriy Kudryashov
Ansichten:
843
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber:

Ein großer Anteil des Programmcodes wurde von 7 MA v2 von Mihail kopiert.

Zeichnet 5 MA auf den Chart. Außer der Glättungsmethode (SMA, SMMA, EMA, LWMA) und der Periode, kann auch noch die Timeframe und die horizontale Verschiebung des Indikators angegeben werden.

Several Moving Average

Tip:

Um genau zu sein: Ich lerne gerade das Programmieren und weiß im Moment noch nicht viel darüber. Aber wenn jemand eine Idee hat wie dieser Indikator verbessert werden kann, dann lassen Sie mich es wissen. Ich bin sehr daran interessiert ihre Ideen in dieses Programm mit aufzunehmen!

