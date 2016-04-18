Several Moving Average

Urheber:

Ein großer Anteil des Programmcodes wurde von 7 MA v2 von Mihail kopiert.

Zeichnet 5 MA auf den Chart. Außer der Glättungsmethode (SMA, SMMA, EMA, LWMA) und der Periode, kann auch noch die Timeframe und die horizontale Verschiebung des Indikators angegeben werden.

Tip:

Um genau zu sein: Ich lerne gerade das Programmieren und weiß im Moment noch nicht viel darüber. Aber wenn jemand eine Idee hat wie dieser Indikator verbessert werden kann, dann lassen Sie mich es wissen. Ich bin sehr daran interessiert ihre Ideen in dieses Programm mit aufzunehmen!