und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Several Moving Average - Indikator für den MetaTrader 4
- Veröffentlicht:
- Dmitriy Kudryashov
- Ansichten:
- 843
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber:
Ein großer Anteil des Programmcodes wurde von 7 MA v2 von Mihail kopiert.
Zeichnet 5 MA auf den Chart. Außer der Glättungsmethode (SMA, SMMA, EMA, LWMA) und der Periode, kann auch noch die Timeframe und die horizontale Verschiebung des Indikators angegeben werden.
Tip:
Um genau zu sein: Ich lerne gerade das Programmieren und weiß im Moment noch nicht viel darüber. Aber wenn jemand eine Idee hat wie dieser Indikator verbessert werden kann, dann lassen Sie mich es wissen. Ich bin sehr daran interessiert ihre Ideen in dieses Programm mit aufzunehmen!
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14146
Dieser EA öffnet Transaktionen über Widerstands- und Unterstützungsebenen, welche von dem User festgelegt wurden.ClusterBox - vertical cross-section of the market
Die Tick-Volumen der Kerzen werden als Cluster gezeichnet.
Ein Skript, welches offene Orders schließt oder/und wartende (pending) Orders löscht.Arrows Template
Eine Indikator-Vorlage, welche Pfeile auf den Chart zeichnet.