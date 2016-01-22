真实作者:

大部分代码拷贝自 Mihail 开发的 7 MA v2。

在图表上绘制 5 条MA。不仅平滑方法 (SMA, SMMA, EMA, LWMA) 和周期可以选择, 还有时间帧和指标水平位移。

提示:

一种爱好, 确切的说: 我只是在学习编程, 了解不多, 但是... 如果任何人有些改进此指标的想法, 请随意写给我。我很有兴趣来尝试实现您的想法！