Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Dmitriy Kudryashov
显示:
5230
等级:
(18)
已发布:
已更新:
真实作者:

大部分代码拷贝自 Mihail 开发的 7 MA v2

在图表上绘制 5 条MA。不仅平滑方法 (SMA, SMMA, EMA, LWMA) 和周期可以选择, 还有时间帧和指标水平位移。

若干移动均线

提示:

一种爱好, 确切的说: 我只是在学习编程, 了解不多, 但是... 如果任何人有些改进此指标的想法, 请随意写给我。我很有兴趣来尝试实现您的想法！

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14146

