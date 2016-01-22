请观看如何免费下载自动交易
若干移动均线 - MetaTrader 4脚本
- Dmitriy Kudryashov
- 5230
在图表上绘制 5 条MA。不仅平滑方法 (SMA, SMMA, EMA, LWMA) 和周期可以选择, 还有时间帧和指标水平位移。
一种爱好, 确切的说: 我只是在学习编程, 了解不多, 但是... 如果任何人有些改进此指标的想法, 请随意写给我。我很有兴趣来尝试实现您的想法！
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14146
