El experto comercia con la ruptura o retirada de las líneas de apoyo/resistencia. Las líneas son establecidos por el tráder de forma manual, con la ayuda del objeto "Línea de tendencia" en el panel de instrumentos.

Están disponibles dos modos de comercio:

Reitarada de la línea. En este caso, la compra al tocar el precio la línea de apoyo (cuando el precio de apertura de la barra está por encima de la línea), se establece con una flecha "hacia arriba". La venta al tocar el precio la línea de resistencia (cuando el precio de apertura de la barra está por debajo de la línea), se establece con una flecha "hacia abajo".

Ruptura de la línea. La compra y la venta, respectivamente, al cruzar la línea de resistencia y apoyo, se establece con la fecha ↕.

Para facilitar la percepción visual, a las líneas se les otroga un color determinado, dependiendo del ángulo de inclinación, así como un grosor cero, en caso de que se le indiquen direcciones de comercio incompatibles partiendo de ella. En este caso, la línea se considera desactivada, y no se comercia partiendo de ella. Para facilitar las tareas de la línea horizontal, se contempla su puesta en horizontal después de que el tráder desplace su segundo punto de referencia a la izquierda del primer punto de referencia.