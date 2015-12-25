エキスパートアドバイザ Exp_LinearRegSlope_V1は、インディケータDigitalF-T01の雲の色が変わった時にエントリーします。オシレータ―とそのシグナルラインの交差が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータDigitalF-T01.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

図1. チャート上の取引例

2014年/GBPJPY/3時間足のテストの結果

図2. テスト結果のチャート