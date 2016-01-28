Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_DigitalF-T01 - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 897
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor Exp_DigitalF-T01 entra no mercado quando o indicador de nuvem DigitalF-T01 muda de cor. O sinal é formado quando no fechamento da barra o oscilador atravessou a linha de sinal.
Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador compilado DigitalF-T01.ex5 para rodar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultados do teste para 2014, GBPJPY H3:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14136
O indicador DigitalF-T01 com a opção de seleção tempo gráfico nos parâmetros de entrada.CGOscillatorSign
Um indicador de sinal de semáforo usando o cruzamento do oscilador CGOscillator com a sua linha de sinal.
O indicador DynamicRS_3CLines com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.Fast2_HTF
O indicador Fast2 com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.