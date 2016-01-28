CodeBaseSeções
Exp_DigitalF-T01 - expert para MetaTrader 5

\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
digitalf-t01.mq5 (13.08 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_digitalf-t01.mq5 (6.75 KB) visualização
O Expert Advisor Exp_DigitalF-T01 entra no mercado quando o indicador de nuvem DigitalF-T01 muda de cor. O sinal é formado quando no fechamento da barra o oscilador atravessou a linha de sinal.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador compilado DigitalF-T01.ex5 para rodar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014, GBPJPY H3:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

DigitalF-T01_HTF DigitalF-T01_HTF

O indicador DigitalF-T01 com a opção de seleção tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

CGOscillatorSign CGOscillatorSign

Um indicador de sinal de semáforo usando o cruzamento do oscilador CGOscillator com a sua linha de sinal.

DynamicRS_3CLines_HTF DynamicRS_3CLines_HTF

O indicador DynamicRS_3CLines com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

Fast2_HTF Fast2_HTF

O indicador Fast2 com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.