DigitalF-T01 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1075
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
digitalf-t01.mq5 (12.96 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Un filtro digital de tendencia rápida con una línea de referencia, aplicada en forma de una nube.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 08.02.2008.

Indicador DigitalF-T01

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1925

