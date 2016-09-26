und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Exp_DigitalF-T01 Expert Advisor mit dem Einstieg bei der Änderung der Wolkenfarbe des DigitalF-T01 Indikators. Das Signal für die Ausführung eines Trades wird im Moment des Schließens des Balkens generiert, wenn sich der Oszillator und seine Signallinie kreuzen.
Der generierte Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei DigitalF-T01.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart
Testergebnisse für 2014 auf GBPJPY H3:
Abb.2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14136
