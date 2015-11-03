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Exp_DigitalF-T01 - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1954
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_digitalf-t01.mq5 (6.75 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
digitalf-t01.mq5 (13.08 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Эксперт Exp_DigitalF-T01 со входом при изменении цвета облака индикатора DigitalF-T01. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора и его сигнальной линии.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора DigitalF-T01.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H3:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

DigitalF-T01_HTF DigitalF-T01_HTF

Индикатор DigitalF-T01 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CGOscillatorSign CGOscillatorSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений осциллятора CGOscillator с его сигнальной линией.

Интерес (sentiment) Интерес (sentiment)

Это индикатор интереса рынка. Он показывает настроение рынка (sentiment) — бычье или медвежье.

DynamicRS_3CLines_HTF DynamicRS_3CLines_HTF

Индикатор DynamicRS_3CLines с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.