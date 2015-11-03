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Exp_DigitalF-T01 - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_DigitalF-T01 со входом при изменении цвета облака индикатора DigitalF-T01. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора и его сигнальной линии.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора DigitalF-T01.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H3:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор DigitalF-T01 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CGOscillatorSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений осциллятора CGOscillator с его сигнальной линией.
Это индикатор интереса рынка. Он показывает настроение рынка (sentiment) — бычье или медвежье.DynamicRS_3CLines_HTF
Индикатор DynamicRS_3CLines с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.