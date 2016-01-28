O indicador ChanellOnParabolic com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador requer o arquivo do indicador ChanellOnParabolic.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ChanellOnParabolic_HTF