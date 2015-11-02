Индикатор раскрашивает свечи, ориентируясь на минимумы и максимумы предыдущих баров.

Индикатор channel_breakout_entry с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений осциллятора CGOscillator с его сигнальной линией.

Индикатор DigitalF-T01 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.