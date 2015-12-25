コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ChanellOnParabolic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
738
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ ChanellOnParabolicは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータChanellOnParabolicがある必要があります。

図1. インディケータ ChanellOnParabolic_HTF

図1. インディケータ ChanellOnParabolic_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14130

channel_breakout_entry_HTF channel_breakout_entry_HTF

インディケータ channel_breakout_entryは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

SimpleBars_V2 SimpleBars_V2

このインディケータは、先行するバーの最小値と最大値に応じてローソク足に色をつけます。

CGOscillatorSign CGOscillatorSign

このインディケータは、オシレータ―CGOscillatorと、そのシグナルラインの交差を使用したシグナルインディケータです。

DigitalF-T01_HTF DigitalF-T01_HTF

インディケータ DigitalF-T01は、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。