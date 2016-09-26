und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ChanellOnParabolic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der ChanellOnParabolic Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen
Der Indikator benötigt die Datei ChanellOnParabolic.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der ChanellOnParabolic_HTF Indikator
