Indikatoren

ChanellOnParabolic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
744
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der ChanellOnParabolic Indikator mit der Option, den Zeitrahmen des Indikators in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Zeitrahmen

Der Indikator benötigt die Datei ChanellOnParabolic.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der ChanellOnParabolic_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14130

