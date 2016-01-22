一般信息

对于任何时间帧的每根蜡烛条都由相应数量的分时形成。在外汇图表上这种特质显示为交易量, 虽然它并非直接关系到真正的交易量。不过, 分时交易量数据同样可作为真实交易量数据。

在指标挂载之前进入的分时信息, 取自指定的分时文件, 它是在 分时收集器 帮助下形成的。也可从 文档 里获取现成的分时文件。如果不需要历史渲染, 则指标值将实时出现, 提供新的到达分时。

关于 ClusterBox 指标

指标 ClusterBox 在蜡烛条内显示详尽的分时数据分布图, 它会被划分成若干集群。每个集群的特征是高度, 按照点数设置 ("Amount of points in one cluster" 参数)。因此, 每根蜡烛条将根据其高度包含不同的集群数量。

根据分时交易量累加的大小, 示意集群内分时数量的文本标签将会呈现不同颜色。

最小分时交易量级别和颜色呈现的对照, 在相应的参数 "Minimal volume. Level N" 和 "Color of level N" 里设置。所以, 分时交易量大于 "Minimal volume. level 5" 参数值, 其呈现颜色在 "Color of level 5" 参数里指定。

